Kuchenne rewolucje w Sosnowcu. Tak dobrej kuchni dawno nie było, więc skąd te pustki? Co jest największym problemem Okrąglaka? Aleksandra Szatan

Kuchenne Rewolucje zawitały do Sosnowca, a konkretnie do popularnego Okrąglaka. Odcinek mogliśmy oglądać w czwartek, 2 grudnia, na antenie TVN. Magda Gessler pochwaliła przygotowane dla niej dania, by po rozmowach z załogą utwierdzić się w przekonaniu, że największym problemem tego miejsca jest jego szef. Nie kryła też zaskoczenia tym, co zastała po powrocie... Ciekawi? Koniecznie oglądajcie!