Kosmicznie odlotowy repertuar Heliosa! Co grają teraz w kinie? Sprawdź!

10, 9, 8… START! Kto z widzów czekał na ten moment, może już od najbliższego piątku zająć wygodnie miejsce fotelu jednego z kin Helios i wyruszyć na podbój galaktyki z Buzz Astralem! Na miłośników przestworzy nadal czeka wolne miejsce w kokpicie F-18 i lot z Maverickiem, a komu niestraszne są prehistoryczne gady z pewnością odnajdzie się wśród bohaterów „Jurassic World”. Doznania wizualne gwarantowane niczym na rollercoasterze, a więc czas zapiąć pasy i wyruszyć w fantastyczną, filmową przygodę!

Kosmiczną przygodę czas zacząć! „Buzz Astral” wyląduje we wszystkich kinach Helios już w najbliższy piątek, 17 czerwca! To historia w której widzowie poznają młodego pilota testowego i jego brawurowe wyczyny w kosmosie. Tytułowy bohater - Buzz Astral - to niesamowity strażnik i obrońca kosmosu, a jego skafander stał się rozpoznawalny w całym świecie bajkowych postaci. Dla upamiętnienia jego heroizmu została stworzona zabawka pojawiająca się w późniejszych częściach „Toy Story”. Czas wyruszyć na podbój galaktyki biorąc na kolana uroczego towarzysza – kociego robota imieniem Kotex.