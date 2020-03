Koronawirus w Sosnowcu! To mężczyzna w sile wieku

Pierwsza z zarażonych koronawirusem to starsza kobieta. Jej stan określany jest jako dobry.

Pacjent z Sosnowca to mężczyzna w sile wieku. Został przewieziony do Szpitala Powiatowego w Zawierciu, gdzie funkcjonuje oddział zakaźny.

Ministerstwo Zdrowia w porannym komunikacie poinformowało o nowych zarażonych koronawirusem. W województwie ślaskim to troje ludzi - mieszkańcy Sosnowca, Zawiercia i Chorzowa.

Druga osoba to mężczyzna z Sosnowca - jest w cięższym stanie.

- Druga osoba to mężczyzna w sile wieku. Jego stan jest już gorszy. Mężczyzna trafił do szpitala w Zawierciu z Sosnowca, bo tam nie ma oddziału zakaźnego. Nie są ze sobą powiązani. Nie mogę potwierdzić czy faktycznie był za granicą. Obecnie nasi pracownicy zbierają pełen wywiad, aby ustalić jak najwięcej szczegółów i dotrzeć do osób, które powinny zostać objęte kwarantanną - mówi Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego.