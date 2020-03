Koronawirus w Sosnowcu. Prezydent Chęciński apeluje o ograniczenie uczestniczenia w niedzielnych mszach

- Trafił tam z objawami nieprzypominającymi zakażenia koronawirusem, dopiero szczegółowe badania to potwierdziły - mówił Arkadiusz Chęciński. - Pacjent w średnim wieku, około 30 lat. Został przewieziony do szpitala w Zawierciu. Jego stan jest średni, stabilny. Mamy wiedzę, że pracował na budowie, nie mamy wiedzy by był za granicą

- Proszę by mieszkańcy nie przychodzili do szpitali, zwłaszcza jeśli uważają, że mają uzasadnione podejrzenia że chodzi o zarażenie koronawirusem -mówił Chęciński.

Szpitalem głównym, pierwszego wyboru dla mieszkańców pozostał Sosnowiecki Szpital Miejski, gdzie wstępną kwalifikację pacjentów będzie się prowadziło w specjalnym namiocie.

Sytuacja jest szczególna. Sosnowiec odwołał już wszystkie imprezy sportowe, kulturalne.

- Zamykamy place zabaw, zamykamy boiska. Apelujemy do spółdzielni mieszkaniowych. Wszędzie tam, gdzie są skupiska ludzi. - Prosimy, by ci którzy prowadzą działalność komercyjną, zastanowili się nad zamknięciem np. siłowni.

Chęciński: Apelujemy o ograniczenie uczestnictwa w niedzielnych mszach

Prezydent Sosnowca poinformował też, że rekomendują mieszkańcom pozostanie w niedzielę w domach i nieuczestniczenie w niedzielnych mszach, które są dużymi skupiskami ludzi i gdzie łatwo o zarażenie się.

- Jestem sam osoba wierzącą, ale sytuacja jest szczególna. Apelujemy o ograniczenie aktywności religijnej do skupisk domowych, zwłaszcza mam tu na myśli osoby starsze. Musimy to robić tak, by nie narażać się na zarażenie nawzajem. Apelujemy, by swoją aktywność związaną z wiarą ograniczyć do swoich domów - mówił prezydent Sosnowca. - Jesteśmy także zwolennikami ograniczenia działalności handlowej w czasie kwarantanny. Nie wiem czy nie należałoby iść drogą innych państw i na przykład zamknąć naszych granic - dodaje.