Koronawirus może wpłynąć na opóźnienia inwestycji. Na DK 94 też. Firmy wprowadzają środki bezpieczeństwa

W Sosnowcu jedną z największych inwestycji realizuje będzińska firma Banimex. Prace na ponadkilometrowym odcinku DK 94 trwają, co mogą na bieżąco obserwować kierowcy przejeżdżający tamtędy. Przebudowa DK 94 w Sosnowcu, to warta 100 mln zł inwestycja miasta Sosnowiec.

Na terenie województwa śląskiego trwa kilka dużych inwestycji drogowych. Są już mocno zaawansowane. To budowa autostrady A1 i budowa drogi ekspresowej S1 między Pyrzowicami i Podwarpiem. Trwa też wielka inwestycja w Sosnowcu, przebudowa DK 94. Trwają procedury przetargowe kolejnych odcinków drogi ekspresowej S1 między Mysłowicami i Bielsko-Białą.

- Pojawiły się pierwsze sygnały od podwykonawców o ograniczeniach w dostępności personelu fizycznego, zaczyna się załamywać łańcuch dostaw materiałów. Jest utrudnione kontraktowanie poszczególnych robót, które będą konieczne do wykonania w najbliższych tygodniach czy miesiącach – mówi Paweł Gruszczyński, pełnomocnik zarządu Banimex SA.

– Nikt nie chce składać ofert, bo nie wiadomo, co będzie za miesiąc, czy uda się dowieźć materiały, zrealizować prace. Są utrudnione negocjacje z kontrahentami, bo nie możemy się spotykać osobiście. Poinformowaliśmy inwestora o możliwości wystąpienia siły wyższej, która będzie miała wpływ na termin zakończenia inwestycji. Niestety, spodziewamy się, że ta sytuacja będzie narastać – dodaje Paweł Gruszczyński.

Przedstawiciel Banimeksu dodaje jednak, że firma zamierza nadal realizować roboty pod następującymi warunkami, które muszą być spełnione łącznie: będzie to prawnie możliwe (nie będzie zakazów prawnych, kwarantanny, zarządzeń administracji publicznej, lub innych tego typu), będzie to technicznie i organizacyjnie możliwe (będą pracownicy i operatorzy, będzie nadzór, nie zostanie przerwany łańcuch dostaw, itp.) oraz będzie to bezpieczne dla osób związanych z realizacją budowy.