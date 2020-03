Koronawirus: ludzie ze strachu porzucają zwierzęta. WHO: Nie ma dowodów na zarażanie zwierząt

Epidemia koronawirusa wywołuje coraz większą panikę. W mediach społecznościowych pojawiają się informacje o tym, że ludzie porzucają zwierzęta domowe ze strachu przed zarażeniem. Boją się, że ich pupil może przenosić wirusa. Takie sygnały docierają nawet do władz samorządowych z miast w województwie śląskim.

WHO: Nie ma dowodów na to, że zwierzęta mogą zostać zarażone koronawirusem

- Dostaje od Państwa niepokojące zgłoszenia, ale też od sklepów zoologicznych, za co bardzo dziękuję. Niektórzy właściciele, w obawie przed koronawirusem, pozbywają się zwierząt... Szanowni Państwo, cytując Światowa Organizację Zdrowia: "Obecnie nie ma dowodów na to, że zwierzęta w tym te domowe, jak psy lub koty, mogą zostać zarażone nowym koronawirusem. Dobrze jednak umyć ręce mydłem i wodą po kontakcie ze zwierzętami. Chroni to przed różnymi popularnymi bakteriami, takimi jak E. coli i Salmonella" - napisał na Facebooku prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.