Koniec roku szkolnego 2020 w Sosnowcu w czasie pandemii. Jak wyglądało rozdanie świadectw w IX LO im. WIsławy Szymborskiej? ZDJĘCIA

Pierwsze świadectwa rozdano już o godz. 8, kiedy to otrzymała je klasa 1 AP. Uczniowie wchodzili do szkoły turami, a spotkania z wychowawcą i rozdaniem świadectwo odbywały się średnio co pół godziny. Po każdym takim spotkaniu sala gimnastyczna była dezynfekowała. Ostatni uczniowie odebrali świadectwa około godz. 15.

- Po tych kilku miesiącach waszej nieobecności w szkole, to dla nas wielka radość, że możemy was zobaczyć. Szkoła bez młodzieży, bez was, to nie szkoła, to tylko budynek. To wy nadajecie sens naszej pracy. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać, chociaż w takich trudnych warunkach – mówiła do uczniów Ewelina Stasik, dyrektor IX LO w Sosnowcu.

Podczas krótkiego spotkania nie brakowało ważnych słów, które, być może, niektórym z uczniów utkwią w pamięci.

- Gratuluje wam wszystkich osiągnięć. Pamiętajcie, że to nie świadectwo was nie określa, a stosunek do drugiego człowieka i jakimi jesteście ludźmi. - powiedziała Ewelina Stasik.