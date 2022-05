Koncert z okazji 120-lecia Sosnowca - ZDJĘCIA. Działo się! Na scenie m.in. Reni Jusis, Karaś i Rogucki, Rahim i Fokus

Pierwsza na scenie pojawiłą się Basia Dratwińska. Artystka z Sosnowca zaprezentowała swoje piosenki, a także nowe aranżacje znanych utwór, ale przede wszystkim te z repertuaru Jana Kiepury. Podobnie uczynił Szymon Komasa, prezentując się ze specjalnym programem i wykonując piosenki Jana Kiepury. Z niecodziennym repertuarem sosnowieckiej publiczności zaprezentowała się Renis Jusis, która wykonała piosenki w języku francuskim.

Podczas koncertu zaprezentował się także laureat nagrody Fryderyka, nominowany do niej trzykrotnie, Mietall Waluś, który wykonał piosenki z wyjątkowej płyty Mietall and Children of the Future. Mietall zaprosił do współpracy dzieci z Klubu im. Jana Kiepury, z którymi nagrał płytę. Ta będzie miała premierę w tym roku. Wydawnictwo zostało zarejestrowane podczas pandemii, a za produkcję był odpowiedzialny jeden z czołowych producentów, Marcin Bors.