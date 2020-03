Kobieta przymusowo izolowana w Sosnowcu! Przyleciała z zagranicy i nie chciała poddać się kwarantannie

Szpital Miejski potrzebuje pomocy

W szpitalach powoli kończą środki ochrony osobistej, a są one niezbędne, by przyjmować pacjentów w czasach pandemii koronawirusa. Szpital Miejski w Sosnowcu zaapelował do mieszkańców o pomoc. Potrzebne są m.in. rękawiczki, mydła czy termometry.