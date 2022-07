Kino Helios zaprasza! Repertuar pełen superbohaterów to rozrywka dla całej rodziny. W ofercie także coś dla fanów Gru i uniwersum Marvela!

Wszystkim fanom superbohaterów dobrze znane są ich moce, a czy wiadomo jakimi zdolnościami obdarzone są ich zwierzaki? O tym będzie można się przekonać już w najbliższy piątek wybierając się na film „DC Liga Super-Pets”. Tym razem to właśnie pupile herosów z Ligi Sprawiedliwości pokażą na co je stać! Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Zielona Latarnia i Aquaman nie są na pierwszym planie, ponieważ zostają uprowadzeni przez złowieszczą Świnkę Morską Lulu! Całej operacji ich uwolnienia przewodzi Superpies Krypto, który był do tej pory nierozłączny ze swym przyjacielem – Supermanem. Krypto musi przekonać niesforną grupę zwierzaków, których właścicielami są właśnie członkowie Ligi – Asa Bat-psa, świnkę zwisłobrzuchą PB, żółwia Mertona i wiewiórkę Chipa – do zapanowania nad własnymi, dopiero co odkrytymi mocami i pomocy w uratowaniu superbohaterów.