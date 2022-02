Kierowca z Sosnowca uszkodził inny pojazd i uciekł z miejsca zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia wpadł w ręce Policji

We wtorek 8 lutego, w godzinach południowych, w centrum miasta doszło do zdarzenia drogowego, w którym mężczyzna, manewrujący skodą przy wyjeździe, nieprawidłowo wyminął zaparkowany samochód, w wyniku czego doszło do uszkodzenia zderzaka.

Kierowca wysiadł z samochodu i po krótkich oględzinach, wsiadł ponownie za kierownicę i odjechał. Funkcjonariusze ustalili jego personalia i wieczorem tego samego dnia dotarli do mężczyzny. Okazał się nim 70-letni mieszkaniec Sosnowca. Sprawca przyjął karę grzywny w wysokości 4000 złotych, jaką nałożyli na niego policjanci.