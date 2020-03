Kierowca w PKM Sosnowiec: "Pasażerowie sami się liczą. Unikają się jak ognia. Jeżdżą ci, którzy naprawdę muszą"

Sprawdzam, dotąd wszystko się zgadzało. Jak wychodzi dwóch pasażerów, to do kompletu wchodzi też dwóch. Widzę, że pasażerom na tym zależy, ja tylko patrzę, czy jest w porządku. Nie musiałem nikogo wypraszać. Ludzie zresztą widzą, że na przystankach stoi policja, która może interweniować, ale nie widziałem, żeby tak było.

Tak. Mogę wpuścić 18 albo 15 osób, na przykład na linii 815 z Katowic do Sosnowca i na linii 818 z Będzina do Katowic. Liczba pasażerów zależy od wielkości autobusu. Ale pasażerowie też sami chętnie się liczą. Unikają się jak ognia. Nawet na katowickim przystanku przy ul. Piotra Skargi, gdzie zawsze były tłumy, teraz wchodzą pojedyncze osoby. Kto jest poza limitem, zostaje bez protestów i czeka na następny autobus. Dyscyplina godna pochwały.

W kabinach mamy płyny do odkażania, jesteśmy teraz oddzieleni od pasażerów strefą bezpieczeństwa, ludzie nie mogą już wchodzić przednimi drzwiami, nie sprzedajemy im biletów. Kontakt z pasażerami jest ograniczony, ale o wirusie nie wiadomo przecież wszystkiego. To są nowe sytuacje dla każdego.

Wszyscy by byli podejrzani, bo to pora nie tylko koronawirusa, ale też przeziębień, alergii. Czasem, chociaż jeszcze rzadko, wsiadają pasażerowie w maseczkach na twarzy. Jak się jedzie autobusem, z obcymi ludźmi, to w czasach epidemii zawsze jest jakieś ryzyko spotkania z wirusem. Pewnie ten drań chciałby załapać się na przejazd.

A gdyby wszedł ktoś kichający na wszystkie strony, kaszlący, wyraźnie chory. To by pan wpuścił?

Głównie ludzie w sile wieku, tak mniej więcej od 30 do 50 lat, którzy muszą dotrzeć do pracy, może do starszych krewnych. Nie ma prawie w ogóle studentów czy uczniów, a wcześniej były ich tłumy. Nie widzę też osób z grupy ryzyka. Wygląda na to, że seniorzy naprawdę zostają w domu.

Atmosfera w autobusie pewnie grobowa.

Nie ma konfliktów, cisza, a życzliwość wobec nas, kierowców, jest większa. Pasażerowie dziękują nam za podróż, uśmiechają się, wyrażają czasem wdzięczność, że jesteśmy. Autobusy kursują normalnie, ludzie to doceniają.

A jakie nastroje są wśród kierowców?

Unikamy kontaktów między sobą. Kiedyś witaliśmy się uściskiem ręki, gadało się, teraz każdy zachowuje dystans, tylko machamy na powitanie i każdy leci do swoich zajęć. Po pracy jest dezynfekcja autobusu i szybko do domu. Zanim przytulę dzieci, mają 9 i 3 lata, mycie, pranie do pralki, bo trzeba codziennie zmienić odzież. Żona mnie odkaża płynem dezynfekcyjnym. O epidemii nie da się zapomnieć, mogę trochę porozmawiać o tym ze starszym dzieckiem, ale to młodsze, na szczęście, nie musi jeszcze nic wiedzieć o strachu dorosłych.