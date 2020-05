Do skandalicznego zachowania doszło w Sosnowcu w dzielnicy Zagórze. Podczas postoju na przystanku autobusowym, gdy kierowca pomagał osobie niepełnosprawnej wysiąść z pojazdu, jeden z mężczyzn opluł go i znieważył. Mężczyzna zdenerwował się, bo zabrakło dla niego miejsca w autobusie. PKM Sosnowiec ruszył z akcją #podziękujkierowcy.

Opluł kierowcę w Sosnowcu, bo nie starczyło dla niego miejsca

Do skandalicznej sytuacji doszło w poniedziałek, 4 maja, po południu. Na przystanek na Zagórze Osiedle podjechał autobus 811, w którym brakowało już miejsc. Osoba na wózku inwalidzkim potrzebowała pomocy przy wydostaniu się z pojazdu.- Kierowca autobusu pomagał wysiąść z pojazdu osobie na wózku inwalidzkim. Widział ile osób jest już w autobusie, więc oświadczył, że niestety nikt więcej nie może już do niego wsiąść. Jeden z oczekujących na transport mężczyzn znieważył kierowcę słownie, a następnie go opluł – wyjaśnia Ryszard Rynczuk, kierownik oddziału PKM Sosnowiec.Niestety w autobusie nie było monitoringu. Nie da się więc znaleźć sprawcy. Co gorsze, nie wiadomo, w jakim stanie była osoba, która opluła kierowcę. Miejmy nadzieję, że była zdrowa i kierowcy nic nie grozi.- Kierowca nie wezwał policji. Ludzie szybko rozeszli się, więc policjanci nie mieliby kogo ukarać – dodaje Ryszard Rynczuk.Niestety liczba pasażerów zaczyna wzrastać, a w autobusach nadal może przebywać jednocześnie zmniejszona liczba osób. Co warto podkreślić autobus linii 811 jedzie z centrum Katowic do Dąbrowy Górniczej, więc często jest bardzo zatłoczony, szczególnie w godzinach popołudniowych.Zgodnie z art. 216 § 1 k.k. znieważenie zwykłe zagrożone jest karą grzywny albo ograniczenia wolności. Natomiast zgodnie z art. 217 § 1 k. k. kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W obu przypadkach ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. Należy złożyć wniosek do sądu.PKM Sosnowiec rozpoczął więc akcję #podziękujkierowcy. Pamiętajmy, że również kierowcy stoją na linii frontu i możemy na nich liczyć, gdy nie posiadamy własnego transportu.- Akcja, z którą wystartowaliśmy ma m.in. związek z tą sytuacją. Nasi kierowcy mobilizują się do pracy, chętnie przewożą pasażerów. Niestety życie wraca powoli do normalności, a limit miejsc w autobusach nie został zmieniony. Pasażerowie reagują różnie w tym trudnym czasie, niestety ubliżanie kierowcom zdarza się często – mówi Ryszard Rynczuk.Jak możemy docenić prace kierowców? To proste. PKM Sosnowiec zachęca, by pokazywać kierowcom kciuki w górę, gdy wejdziemy do autobusów. Mały gest, a z pewnością ucieszy wielu z nich.Przypominamy również, że w Sosnowcu w związku z ograniczeniami i związanymi z nimi problemami, niektóre połączenia obsługiwane są przez dwa autobusy, taka sytuacja ma miejsce na liniach 160S, 18, 160 i 260.