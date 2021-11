Kiedyś była tam szkoła, a teraz jest sklp! W Sosnowcu na Środuli otwarto nowy sklep Aldi. Zobacz ZDJĘCIA

Nowy ALDI otwarty w Sosnowcu na Środuli

Mieszkańcy Sosnowca mogą robić już zakupy w nowym miejscu. W środę, 17 listopada, o godz. 6 odbyło się wielkie otwarcie sklepu ALDI. Sklep znajduje się przy ulicy Antoniego Frankiewicza 15 (Środula). To czwarty sklep sieci w mieście.

- ALDI konsekwentnie rozwija się, otwierając nowe sklepy. Dziś już jesteśmy obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Dlatego zdecydowaliśmy się rozpocząć kampanię telewizyjną, która jest kolejnym krokiem wzmacniającym rozpoznawalność marki w Polsce. Nasza kampania w sposób naturalny rozwija to, co jako marka przekazujemy już od kilku lat: bardzo dobre (międzynarodowe i lokalne) produkty wysokiej jakości, mają w ALDI to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, w myśl hasła Raz ALDI zawsze ALDI. To „coś” sprawia, że w naszych sklepach jest wygodniej i taniej. Wierzymy, że klienci naszej nowej lokalizacji w Sosnowcu, znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów – tłumaczy Eliza Polak, kierownik sprzedaży ALDI Polska.