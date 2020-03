Kanapowcy w TTV. W programie z nadwagą walczą mężczyźni z Zagłębia i Śląska [ZDJĘCIA]

W programie udział bierze piątka mężczyzn. Są to:

Bohaterowie programu będą trenowali przez sześć miesięcy pod czujnym okiem trenera Krzysztofa Ferenca. Dzięki pomocy dietetyka i lekarza będą starali się zmienić nawyki, które szkodzą ich organizmowi. Na końcu programu czeka ich ekstremalny bieg z przeszkodami, panowie będą więc szkolić się, by go pokonać.

Wszystko zaczyna się od Daniela z Zabrza. To pierwszy uczestnik. Daniel przyjeżdża do Damiana z Sosnowca. Panowie gadają o śląskim jedzeniu, Damian lubi śląskie jedzenie mimo że pochodzi z Sosnowca. Jako trzeci dołącza do nich Przemek, który na ulicy pije piwo.

- Najlepsze co można spotkać człowieka w Katowicach to autobusów do Sosnowca – żartowali.

Panowie wybrali się na ostatni ogromny posiłek. Zamówili kotlet sztygara z frytkami. Mariusz podrywał kelnerkę.

- Jakbyś tak siadł na nią, to byś ją złamał w pół – żartowali.