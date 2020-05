Już jeździmy na rowerze miejskim w Sosnowcu. W tym sezonie są nowe rowery oraz stacje

- Zachęcamy do przemieszczania się rowerami miejskimi przy zachowaniu ostrożności i właściwej higieny. Trzeba pamiętać o zachowaniu ostrożności i rozwagi oraz, o stosowaniu się do oficjalnych wytycznych higieny koronawirusowej – mówi prezydent Sosnowca.

Jak działa wypożyczanie rowerów w Sosnowcu?

Wypożyczenie roweru jest bardzo proste i zasady są takie same, jak w zeszłym roku. Musimy zarejestrować się na stronie: www.sosnowieckirowermiejski.pl. Jeśli chcemy skorzystać z systemu, trzeba założyć indywidualne konto klienta oraz mieć na nim co najmniej 10 zł.

Pierwsze 30 minut korzystania z roweru jest bezpłatne. Jeśli korzystamy z roweru od 31 do 60 minut zapłacimy za to 1 zł, druga godzina będzie nas kosztować 2 zł, a trzecia - 3 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę zapłacimy 4 zł. Musimy pamiętać, że to opłaty się sumują. Najdłużej rower możemy wypożyczać na 12 godzin, a na koniec naszej przejażdżki musimy zwrócić go do dowolnej stacji.