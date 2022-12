Nie masz sukienki na sylwestra? Nic straconego. Kup wymarzoną kreację w...sieciówce!

To już ostatni dzwonek, by zdążyć z zakupem wymarzonej kreacji na Sylwestra. Jeśli nie chcesz ryzykować z zakupami internetowymi, wybierz się na polowanie do galerii handlowej. Z pewnością znajdziesz tam wiele ciekawych opcji.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupów?

Moda to pojęcie względne, ma wiele definicji lecz najważniejsze jest to, by wybierać ubrania, które lubimy i w których chodzenie sprawia nam przyjemność. Co jest szczególnie ważne w perspektywie wielogodzinnej zabawy na parkiecie lub posiadówki na domówce u przyjaciół.

Jak to przy Sylwestrze, panie chętnie stawiają na stylizacje, które przykuwają oko, mowa tu na przykład o cekinach, czy brokacie. Ich wybór najczęściej pada na sukienki midi lub maxi i bandage dress, czyli dopasowaną sukienkę w stylu bodycon. Nie zapominajmy jednak o klasycznej małej czarnej, która powraca teraz ze zdwojoną siłą, dzięki popularności serialu Wednesday. (Z tego trendu bardzo chętnie korzysta m.in. Cropp)