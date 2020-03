Jak policjanci z Sosnowca działają w czasie pandemii koronawirusa? Oto ich dodatkowe zadania

Sosnowiecka policja w akcji podczas penademii koronawirusa

W tych trudnych momentach swoją służbę nadal pełnią policjanci i straż miejska z Sosnowca. Służby pomagają m.in. przy pomocy z dostawą żywności. Policja i straż miejska zbiera informacje o sosnowiczanach, którzy potrzebują pomocy oraz dostawy żywności. Przekazują informacje do Urzędu Miejskiego, który przygotowuje paczki z zaopatrzeniem. Na pomoc mogą liczyć osoby starsze, samotne oraz ci, którzy należą do grupy ryzyka i muszą pozostać w domu.

Policjanci kontrolują także osoby, które przebywają na kwarantannie. Jeśli policjanci zauważą nieprawidłowości w przestrzeganiu kwarantanny przekazują informacje do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ten może nałożyć na nas karę. Za nie przestrzeganie kwarantanny możemy zapłacić nawet 5 tysięcy złotych. Ponadto jeśli osoba ta popełni to wykroczenie może otrzymać mandat od policjantów do 500 zł. Osoby zakażone, które oddalą się z wyznaczonego miejsca mogą zostać pozbawione wolności.