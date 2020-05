Jak będzie wyglądał plac przed dworcem PKP w Sosnowcu? Zobacz wizualizacje. Ofertę złożyło 8 firm

Sosnowiec: Więcej firm stanęło do przetargu

Tym razem firm, chętnych przebudować plac przed dworcem było dużo więcej. Do przetargu stanęło bowiem osiem firm i konsorcjów.

Najtańszą ofertę złożyła bytomska firma AGC Bytom sp. z oo. (7,99 mln zł). Najdroższa, oferta należała do spółki Technowerk z Krakowa (16,5 mln zł).

- Na razie wszystkie oferty są analizowane, bo wcale nie jest powiedziane, że najtańsza będzie najkorzystniejsza. Musimy wszystko dokładnie sprawdzić – mówi Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Prawdopodobnie wykonawcę przebudowy placu przed dworcem PKP w Sosnowcu poznamy w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Plac przed dworcem w Sosnowcu po przebudowie

Po przebudowie, plac przed dworcem nie ma już być ma się stać placem miejskim z kawiarniami, fontanną i ławeczkami. Stanie tu też nowy pomnik. Projektanci z biura Amaya Architekci pomyśleli o tym, by było to miejsce bardzo funkcjonalne.Ma to być miejsce, gdzie ludzie będą chcieli się spotykać, odpoczywać. Powstanie tu fontanna. Ma też, w stosunku do pierwotnego projektu, przybyć drzew. Sosnowieccy urzędnicy przyznali w ubiegłym roku, że poprosili projektantów o zwiększenie liczby drzew wsłuchując się w potrzeby mieszkańców.

Na placu zostanie posadzonych 26 drzew. Nowe drzewa mają być duże - będą miały od 3,5 do 5,5 m wysokości. Pojawi się wyłożony granitowymi płytami spory plac. Będzie też przygotowany do organizowania tam imprez miejskich nawet do dwóch i pół tysiąca osób.