Izba przyjęć w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu już otwarta. Była zamknięta przez pacjentkę z podejrzeniem koronawirusa

Izba przyjęć w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu znów zamknięta

Szpital Miejski w Sosnowcu boryka się z wieloma problemami związanymi z koronawirusem. Szczególnie "pechowa" zdaje się być izba przyjęć w szpitalu. We wtorek 31 marca poinformowano o tym, że izba przyjęć w szpitalu została ponownie zamknięta.

W izbie przyjęć znajdowała się pacjentka, u której występują objawy wskazujące na infekcję koronawirusem. Chora kobieta została odizolowana. Szpital czeka na wynik testu kobiety.

Izba przyjęć w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ma być nieczynna do środy 1 kwietnia. Trwa jej dezynfekcja.

- Jednocześnie przypominamy i prosimy, by w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem - nie zgłaszać się do szpitala. Prosimy wówczas kontaktować się telefonicznie. Tą drogą otrzymuje się instrukcje postępowania ewentualnie wskazanie, do którego szpitala należy się zgłosić - informuje szpital.