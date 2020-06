IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu już gotowe na maturzystów. Sprawdziliśmy, jak wyglądają przygotowania w szkole

Maturzyści już w poniedziałek podejdą do pierwszego egzaminu maturalnego. Pandemia koronawirusa wymusiła pewne zmiany w procedurach egzaminacyjnych. Wybraliśmy się z wizytą do IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu, żeby sprawdzić, na jakim etapie przygotowań jest szkoła. To będzie wyjątkowa matura, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, gdyż w tej szkole odbędzie się ona po raz pierwszy.

IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu jest gotowe na maturzystów. Szkoła wdrożyła nowe procedury Już na początku przyszłego tygodnia maturzyści w końcu podejdą do egzaminu dojrzałości. Wiele jednak zmieni się w tej kwestii w stosunku do matur z ubiegłych lat. Choć procedury maturalne są już wdrażane od początku roku szkolnego, czyli od września, musiały się jednak zmienić przez pandemię koronawirusa. Podczas matur w szkole będą zarówno absolwenci, nauczyciele uczący w szkołach, ale także osoby "z zewnątrz", czyli nauczyciele ze szkół partnerskich, którzy zasiądą w komisjach. Może się również zdarzyć, że w szkole pojawi się ktoś z kuratorium lub OKE, by obserwować to, czy egzamin przebiega zgodnie z planem. Wszystkim trzeba zapewnić bezpieczeństwo. - Żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim tym osobom, wdrożyliśmy procedury zaproponowane przez GIS i MEN. Na bieżąco, jak tylko pojawiały się nowe wytyczne dostosowaliśmy do nich nasze procedury - zapewnia Ewelina Stasik, dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu im. Wisławy Szymborskiej.

W IX LO w Sosnowcu to będzie wyjątkowa matura nie tylko ze względów na pandemię. Egzaminy te będą przeprowadzane tutaj po raz pierwszy, gdyż jest to w miarę nowa szkoła. Wcześniej funkcjonowało tutaj gimnazjum. Żeby egzaminy mogły przebiegać bez problemów, liceum musiało dostosować się do wytycznych, a zmiany zaszły już na etapie organizacyjnym. - Musieliśmy zwiększyć liczby komisji, bo zwiększyła się liczba sal. To wynika z tego, że pomiędzy maturzystami, a także członkami komisji musi zostać zachowany odstęp. Musieliśmy trochę przeorganizować składy komisji. Musieliśmy także dostosować szkołę do przepisów sanitarnych. Otrzymaliśmy duże wsparcie od Urzędu Miasta, który przekazał nam przyłbice, środki do dezynfekcji, maseczki, kombinezony ochronne czy termometr - mówi Ewelina Stasik.

Po wejściu do szkoły natrafi od razu na automat do dezynfekcji rąk, który również został podarowany przez UM w Sosnowcu. Ponadto w każdej sali przygotowano dozowniki z płynem dla maturzystów i członków komisji. Znajdziemy je także w toaletach.

- Wydzieliliśmy także izolatorium, do którego mogą trafić osoby, które mają gorsze samopoczucie i będą posiadały objawy, które mogą wskazywać na koronawirusa - mówi dyrektor szkoły. Podczas całego okresu trwania matur w IX LO będzie dostępna również pielęgniarka, która będzie mierzyła uczniom temperatury przy wejściu. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele będą musieli wypełnić dokument, w którym oświadczą, że są zdrowi i zgadzają się na pomiar temperatury. Szkoła jest również dezynfekowana kilka razy dziennie. W salach powieszone są kartki, w których panie sprzątające podpisują się po dokonanej dezynfekcji. - Przeorganizowaliśmy również godziny wejścia. Podzieliliśmy czas wchodzenia uczniów do szkoły na etapy. Maturzyści będą wchodzili w różnych godzinach, tak by się nie gromadzili - wyjaśnia Ewelina Stasik. Wewnątrz budynku również zaszły zmiany. Zniknęły wygodne pufy, kanapy, a także poduszki na ławkach. Zmiany czekają również członków komisji.

- Uczniowie do tej pory mogli losować numer ławki, w której siądą. Teraz za nich tej czynności będzie dokonywał przewodniczący komisji. Drzwi w salach będą musiały być otwarte, by ograniczyć dotykania klamek, a do tego będą musieli co godzinę wietrzyć salę. Sale będą zamknięte tylko podczas wysłuchiwania nagrań przy egzaminach z języków obcych. Ponadto członkowie komisji nie będą mogli chodzić pomiędzy zdającymi, ale powinni od czasu do czasu stać i nadzorować zdających - mówi dyrektor IX LO w Sosnowcu.

Pani dyrektor nie zaprzecza, że jest to utrudnienie, jednak chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. - To jest na pewno utrudnienie. Nie będziemy z tym zupełnie dyskutować i w takich kategoriach trudności to nazywać. To konieczność, by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, to jest najważniejsze. Musimy się z tym zmierzyć i przestrzegać tych zasad, nie powinniśmy z nimi dyskutować, to jest ważne - mówi stanowczo Ewelina Stasik.

Jak będzie wyglądał egzamin maturalny w IX LO w Sosnowcu? W IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu do matury przystąpią w tym roku trzy klasy, a w nich znajduje się 60 osób. Uczniowie są już poinformowani o tym, jakie są procedury, a także znają harmonogram matur i przydział sal, w których będzie prowadzony egzamin. - Uczniowie wiedzą, że do szkoły muszą wejść w maseczce i pamiętać, o oświadczeniu, że są zdrowi i zgadzają się na pomiar temperatury. Godzina wejścia do szkoły została już do nich przesłana, nie mogą kumulować się pod budynkiem. Wchodząc do budynku uczniowie muszą zdezynfekować ręce i mają sprawdzaną temperaturę. Później udają się do wyznaczonej sali. Tam członkowie komisji losują dla niego miejsce - informuje Ewelina Stasik, dyrektor IX LO w Sosnowcu.

Zawsze podczas egzaminów z każdej sali wychodził przedstawiciel uczniów, który w gabinecie dyrektora wraz z przewodniczącym komisji odbierał arkusze. W tym roku będzie to tylko jedna osoba na całą szkołę. Uczniowie będą pisali maturę bez maseczek. Jednak jeśli np. nauczyciel będzie musiał do nich podejść powinni zasłonić twarz. Gdy uczeń skończy pisać maturę, po prostu wychodzi z sali, a następnie ze szkoły.

- To pierwsza matura w naszej szkole. Jesteśmy liceum młodym, to nasz pierwszy rocznik maturalny. Życzę im sukcesu na maturze, a przede wszystkim spokoju - mówi Ewelina Stasik. Choć szkoła jest młoda, to zainteresowanie nią jest naprawdę spore. Sale lekcyjne są nowoczesne, oferta edukacyjna jest interesująca. Do tego na uczniów czeka także nowe boisko. Obecnie trwa również remont pracowni fizyki, a w nowym roku szkolnym uczniowie będą mogli skorzystać ze specjalnej Stefy Ciszy. Co ciekawe w przyszłym roku do matury podejdą tutaj uczniowie z 6 klas, a za dwa lata maturę będą zdawać uczniowie z 11 klas. Szkołę będzie więc czekało wyzwanie, ale kadra pedagogiczna z pewnością jest na nie przygotowana.

Znamy nowy termin wyborów prezydenckich