Ile zarabia kasjer w sklepie? Oto zarobki w Biedronce, Lidlu, Auchan, Kauflandzie... Zobacz, na jakie wypłaty można tam liczyć!

Ile zarabia kasjer w Biedronce, Lidlu, Auchan, Kauflandzie? Znamy zarobki pracowników sklepów!

Co chwilę gdzieś otwiera się nowy Lidl, Biedronka czy inny większy lub mniejszy sklep. I choć kasy samoobsługowe są coraz popularniejsze, to wciąż potrzeba nowych kasjerów czy innych pracowników sklepu. Ile można zarobić w handlu w 2023 roku? Czy praca na kasie lub wykładając towar warta jest takich pieniędzy?

Kto pracował w sklepie, ten sie w cyrku nie śmieje, jak to mówi znane porzekadło. Często do naszych obowiązków nie należy tylko siedzenie na kasie i skanowanie towarów (choć przez kontakt z nie zawsze przyjaznymi klientami to też wymagająca praca), ale także przyjmowanie i rozkładanie towaru, ocenowanie, wypiekanie świeżego pieczywa itd.

Czy pensja 5 tys. zł brutto dla zwykłego pracownika jest możliwa do osiągnięcia, czy to tylko miejska legenda? Sprawdzamy!