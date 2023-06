Ile wody zużywają mieszkańcy Śląska i Zagłębia? Mamy dane! W woj. śląskim rachunki za wodę są największe w Polsce

W których miastach mieszkańcy biją rekordy w zużyciu wody? Sprawdź to, klikając tutaj!

Ile wydajemy na rachunki za wodę?

W ostatnim czasie możemy zaobserwować wzrost cen w różnych sektorach gospodarki. Energia elektryczna, paliwa i gaz stają się coraz droższe, co ma swoje odzwierciedlenie w finansowej kondycji przedsiębiorstw wodociągowych.

Średnia cena łączna wody i ścieków w 20 największych miastach Polski w roku 2018 wynosiła 10,56 zł. W 2023 roku to 11,93 zł, co oznacza wzrost o 12,88 proc. Rekordziści podnieśli cenę o 45,23 proc. - tak stało się w Sosnowcu.

To, ile płacimy za wodę i ścieki, zależy od decyzji samorządów. Każde miasto w porozumieniu z Wodami Polskimi ma możliwość ustalania własnych stawek i taryf, co oznacza, że ceny będą się różnić w zależności od lokalizacji. Jak czytamy na stronie www.portalsamorzadowy.pl:

Ile wody zużywają mieszkańcy Śląska i Zagłębia?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto spojrzeć najpierw wstecz, by zobaczyć jak ta sytuacja ewoluowała. Dane w regionie są dość zmienne i wskazuje na to wiele danych.

W 1908 roku statystyczny mieszkaniec Katowic zużywał 92 litry wody na dobę. Zużycie wody wzrastało do 1991 roku i wynosiło 229,4 litry/osobę/dobę. Od 1991 zużycie wody zaczęło spadać. W 2006 roku wynosiło 99,4 litry/osobę/dobę - czytamy na stronie www.wodociagi.katowice.pl

To pokazuje, że świadomość i dbałość o oszczędzanie wody są coraz bardziej istotne dla mieszkańców naszego regionu. Jak sytuacja wygląda teraz?