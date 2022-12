Idealny czas na… relaks w kinie Helios. Sprawdź, które filmy warto zobaczyć!

Już niedługo do kin powróci nieustraszony Kot w butach. Po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat DreamWorks Animation przedstawia nową przygodę w świecie Shreka. Oto zuchwały złodziejaszek - Kot w butach - odkrywa, że jego pasja do ryzyka i lekceważenie zasad bezpieczeństwa są tragiczne w skutkach. Kot zmarnował już osiem ze swoich dziewięciu żyć, a w dodatku po drodze stracił ich rachubę. Wyrusza więc na niezwykłą wyprawę do Czarnego Lasu, by znaleźć mityczną Gwiazdkę z nieba, która spełnia życzenia. Kot chce ją prosić, o przywrócenie utraconych żyć. Wyprawa jest niebezpieczna, więc mając już tylko jedno życie, Kot musi upokorzyć się i poprosić o pomoc urzekającą Kitty Kociłapkę.

Długo oczekiwany sequel nominowanego do Oscara hitu z 2011 roku „Kot w butach. Ostatnie życzenie” będzie prezentowany na ekranach Heliosa przedpremierowo, już od 25 grudnia. Ponadto, podczas Świąt, w dniach 25-26 grudnia odbędą się także wyjątkowe pokazy w ramach projektu Helios dla Dzieci. Każdy młody widz otrzyma wówczas specjalny pamiątkowy plakat ze słynnym bohaterem animacji i quizami oraz zagadkami do rozwiązania.