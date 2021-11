Huta Katarzyna ocalona od centrum logistycznego. Panattoni nie wybuduje tutaj hal. Czy powstanie tu osiedle mieszkaniowe?

Panattoni nie wybuduje centrum logistycznego przy ulicy Staszica. Jest wyrok sądu

- Procedury były przeprowadzane przez BIP, a nie wszyscy mieszkańcy z tego korzystają. Stąd był brak aktywnych stron na etapie postępowania. Gdy grupa mieszkańców zawiązała się w grudniu to Panattoni miała już wszystko przygotowane i mogło wystąpić o pozwolenie na budowę i opracowywania dokumentacji - wyjaśniał nam wiosną Rafał Lipiński, architekt, który włączył się w sprawę.

Przypomnijmy, że Panattoni otrzymało stosowne decyzję od Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, dzięki którym mogło powstać tu centrum logistyczne. Mieszkańcy jednak nic na ten temat nie wiedzieli, a gdy to do nich dotarło, było już prawie za późno. Na Facebooku powstała specjalna grupa zrzeszająca przeciwników inwestycji.

Zakończył się koszmar mieszkańców, którzy bali się, że na terenach po dawnej Hucie Katarzyna i Hucie Buczek powstanie centrum logistyczne firmy Panattoni. Oznaczałoby to, że samochody ciężarowe rozjeżdżałyby drogi blisko centrum miasta . Protestowała grupa mieszkańcom, którym udało się pokonać giganta.

W tym czasie przeprowadzono rozbiórkę zabudowań po Hucie Buczek. Mieszkańcy złożyli więc pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. SKO stwierdziło, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa i należy ją uchylić w całości. Firma złożyła zażalenie, a ostatecznie zgłosiła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. 12 marca WSA oddaliło skargę. Panattoni złożyło więc skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której wnosiło m.in. ponownie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji i decyzji SKO. NSA 7 października wydał swój wyrok, który ucieszy mieszkańców.

Jak można przeczytać w sentencji: