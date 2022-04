Helios zaprasza w świat magii… i nie tylko! Sprawdź najnowsze premiery

Świat magii otwiera się już 7 kwietnia porywając widzów, którzy czekają na „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a”. Tytułowy profesor wie, że potężny czarodziej Grindelwald ma złe zamiary. Nie mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie Newtowi Skamanderowi, który staje na czele nieustraszonej drużyny czarodziejów. W niebezpiecznej misji natkną się oni na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Już dzień po premierze sieć kin Helios wraz z Ministerstwem Magii zapraszają prawdziwych mugoli na jedyny i niepowtarzalny Nocny Maraton Fantastycznych Zwierząt. Szykuje się noc pełna magii i niezapomnianych wrażeń w Heliosie!

Na wszystkich odważnych i gotowych na mroczną przejażdżkę z Jaredem Leto czeka natomiast najnowsza adaptacja komiksu Marvela - „Morbius”. Tytułowy bohater to śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, doktor Morbius. Eksperymenty laboratoryjne mają przybliżyć go do wyleczenia, jednak zmienią go nieodwracalnie, a widzowie będą świadkami narodzin jednego z wrogów Spider-Mana…