Helios prezentuje porywające seanse! Na co warto wybrać się do kina?

Keanu Reeves powraca na ekrany, by stanąć do decydującej walki w filmie „John Wick 4”. Przed widzami rekordowa ilość akcji, kul, krwi i rozbitych samochodów oraz sekwencje walk, które przejdą do historii kina. Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność, John wie, że może liczyć tylko na siebie. To co się zmieniło, to jedynie fakt, że ma przeciwko sobie całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef jest równie wyrafinowany, co bezlitosny.

Thriller „Wyrwa” to propozycja dla fanów polskiej kinematografii na najwyższym poziomie. Tajemniczy wypadek samochodowy zmienia całkowicie życie Maćka. W zdarzeniu ginie jego żona Janina. Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się? A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci…