GZM przystępuje do starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Liderzy Metropolii symbolicznie "przywiązani do kultury" w Teatrze Zagłębia

Nie bez znaczenia dla gospodarzy Eurpoejskiej Stolicy Kultury jest wykorzystanie przedsięwzięć kulturowych do rozwoju gospodarczego, budowy przewag konkurencyjnych, przyciągania mieszkańców, turystów i inwestorów.

- Nasze spotkanie jest dowodem na to, że myślimy przyszłościowo o współpracy, o staraniach o Europejską Stolicę Kultury 2029 dla naszego regionu. Różnorodność naszego regionu jest ogromną wartością i zaletą. To tak naprawdę nas scala. To ogromna wartość. I tak naprawdę nie ma między nami żadnych rzek, które nas dzielą; są tylko mosty, które nas łączą. Nie trzeba nic zasypywać, trzeba korzystać z tych mostów. Takiej różnorodności kultur, jak na Śląsku i w Zagłębiu, ale też w całym naszym województwie, nie ma praktycznie nigdzie. Mnóstwo jednostek kultury. Zmieniają się Katowice, zmienia się Sosnowiec, zmienia się cały region. To piękne i urozmaicone miejsce do życia – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.