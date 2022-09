Gorący koniec miesiąca w repertuarze kin Helios! Co warto zobaczyć? Sprawdź!

Pierwsza z piątkowych premier to hollywoodzka mieszanka wybuchowa, bo oto na wielki ekran powracają dwie wielkie gwiazdy – Julia Roberts i George Clooney – w najnowszej produkcji! Ten słynny duet wystąpi ponownie razem w komedii „Bilet do raju”, w której wcieli się w rozwiedzioną parę, która wyrusza w podróż na tropikalną wyspę. Ich celem będzie powstrzymanie córki przed popełnieniem fatalnego błędu jakim jest… ślub. Z pierwszoligową obsadą i twórcami, którzy odpowiadają za sukces „Mamma Mia!” czy serii „Bridget Jones”, ten film jest wręcz skazany na sukces! W środę, 5 października będą go mogły zobaczyć również wszystkie fanki cyklu Kino Kobiet. Z myślą o Paniach, dobierany jest film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym. Fantastyczna, luźna atmosfera imprezy, znakomity seans i moc pozytywnych wrażeń gwarantowane!

Kolejną z nowości w repertuarze jest propozycja dla fanów grozy – na widzów czeka horror o intrygującym tytule „Uśmiechnij się”. Główna bohaterka - dr Rose Cotter - była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki. Kobieta zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości. Po tym seansie nikomu nie będzie do śmiechu…