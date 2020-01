Giełda elektroniczna znika z Sosnowca Milowic. Miasto nie przedłużyło dzierżawy terenu jej organizatorom

Bywalcy tego miejsca mówią, że to jedyne takie targowisko, gdzie majsterkowicze, elektronicy amatorzy i profesjonaliści mogli kupić części do różnego rodzaju urządzeń elektronicznych czy elektrycznych. W latach dziewięćdziesiątych to tu wymieniano się kasetami wideo. I prawdę mówiąc, od lat dziewięćdziesiątych tak naprawdę niewiele się tam zmieniało.

24 stycznia odbyła się ostatnia giełda w Sosnowcu

Giełda mieściła się w Milowicach, naprzeciwko hali sportowej. 24 stycznia tego roku odbyła się po raz ostatni.

- W ubiegłą sobotę 25 stycznia 2020 roku po raz ostatni osoby czy firmy handlujące elektroniką na jedynej w Sosnowcu giełdzie zostały poinformowane że to ostatni raz – pisze do nas w liście Czytelnik. - Po ponad 20 latach. Niektórzy posiadają sklepy inni natomiast zostali bez możliwości zarobku! Przedstawiciele usiłują dogadać się z giełdą w Mysłowicach, natomiast nie każdy będzie sobie mógł na to pozwolić.