Fundacja Dr Clown organizuje zbiorkę na rzecz sosnowieckiego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II

W związku ze szczególnie trudną sytuacją, w jakiej znalazło się Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, które wolontariusze Fundacji „Dr Clown” odwiedzali z programem „terapii śmiechem”, sosnowiecki oddział Fundacji organizuje dla szpitala pomoc – zbiórkę niezbędnych środków ochronnych do walki z koronawirusem.

– Wizyty Doktorów Clownów zostały wstrzymane do odwołania, ale czujemy, że jest to nasz obowiązek pomóc w tej niezwykle trudnej sytuacji. Zbiórka powstała po to, aby zebrać najpotrzebniejsze środki ochronne dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu mówi Karina Wojtusiak, Pełnomocnik Fundacji „Dr Clown” w Sosnowcu.