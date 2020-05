Fryzjerzy i kosmetyczki z Sosnowca cieszą się z powrotu do pracy. Przyznają jednak, że może być ciężko

Fryzjerzy i kosmetyczki od 18 maja wracają do pracy

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 18 maja w Polsce będą mogły ponownie otworzyć się salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, a także bary i restauracje.

Oczywiście wszystkich będą obowiązywały specjalne zasady. Każdy z nas chce przecież być zdrowy - dotyczy to zarówno klientów, jak i pracowników salonu. Salony zaczynają już przygotowania do powrotu do pracy.

Fryzjerzy się przygotowują. Klientów nie brakuje

Polacy już od dawna czekają na otwarcie fryzjerów. Wiele osób chwyciło nawet same za nożyczki i maszynki do golenia. Inni cierpliwie czekali. Pierwsze salony rozpoczną już działanie od 18 maja. Od poniedziałku do pracy wraca także Anna Szczeszek laureatka naszego plebiscytu Mistrzowie Urody, w którym została Fryzjerem Roku w Sosnowcu.

- Bardzo się cieszę, że w końcu wrócimy do pracy. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Wiem, że nie będzie to łatwe. Podczas pracy musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych klientów, ale też swoje. Będziemy musiały jakoś odseparować się pomiędzy dziewczynami, a klientami - mówi Anna Szczeszek, fryzjerka z Salonu Urody Hipnoza w Sosnowcu.