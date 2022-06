Forum Kobiecości 2022. Znamy już Kobiecą Twarz woj. śląskiego!

Każda z nich to bez dwóch zdań wyjątkowa indywidualistka! Laureatki Forum Kobiecości 2022 spotkały się wczoraj, 10 czerwca w redakcji Dziennika Zachodniego podczas gali wieńczącej plebiscyt. Spośród 56 uczestniczek wyłoniliśmy trzy, które otrzymały tytuł Kobiecej Twarzy Śląska. Jury na podstawie rozmów z kandydatkami, które prezentują swoją osobowość, życiową siłę, opowiadają o pasjach i zainteresowaniach, zadecydowało, że w kategorii „córki” zostanie wyróżniona Zuzanna Broda. W kat. „matka” Katarzyna Bochnia, a w kat. „kobieta dojrzała” Maria Poths.

Forum Kobiecości Dziennika Zachodniego jest imprezą, podczas której kobiety ze Śląska mają okazję wspólnie spędzić czas i czerpać inspirację od siebie nawzajem.

- Kobiety chcą słuchać o życiu. O tym, co mogą zrobić, co mogą poprawić, żeby żyło się im lepiej. Jak wiemy rola kobiet bardzo często sprowadza się do wychowywania dzieci, prowadzenia domu, niekoniecznie prowadzenia własnej działalności, bo kiedy? Przecież mając dzieci trzeba je wyprawić do szkoły, trzeba o nie zadbać, trzeba zrobić zakupy, posprzątać dom - prozaiczne rzeczy dnia codziennego. Natomiast życie jest o wiele bardziej barwne i ono potrafi zaskakiwać. Kobiety trzeba inspirować, trzeba im dodawać odwagi - mówi prawniczka Edyta Przybyłek.