Filmowa Majówka w sieci kin Helios! Sprawdź, co warto zobaczyć

Fani skandynawskich klimatów mogą się udać w podróż do mrocznej, X-wiecznej Islandii, aby poznać losy młodego księcia Wikingów. Tragiczna historia jednego z rodów ówczesnych ziem, gdzie dojście do władzy okupione było rozlewem krwi w rodzinie i brakiem skrupułów. Tytułowy bohater to „Wiking”, który wraca po latach wygnania z żądzą zemsty i chęcią odebrania tego co mu się prawowicie należy. Gwiazdorska obsada, realizm i rozmach produkcji sprawią, że to będzie niezapomniana podróż…

Widzowie pragnący egzotyki mogą wybrać się w daleką podróż z Nicolasem Cagem na imprezę urodzinową do Javiego, bossa meksykańskiego kartelu. Zaproszenie może być biletem w jedną stronę, ponieważ wśród gości może pojawić się też CIA, a ekscentryczny jubilat nie należy do najspokojniejszych. Zwariowana komedia przygodowa z pewnością nie pozwoli się nudzić i ziewać w trakcie seansu żadnemu widzowi, który wybierze się na „Nieznośny ciężar wielkiego talentu”.