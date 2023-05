Egzotyczna oaza cieszy oko nowymi nasadzeniami! Oranżeria i nowe rośliny w Egzotarium w Sosnowcu

Pierwsze rośliny w nowym Egzotarium

- W starym obiekcie wszystko trzeba było robić ręcznie, włącznie z podlewaniem roślin – wspomina. – Tu będzie to wykonywane automatycznie. Na pewno ułatwi to opiekę nad roślinami. Co tu dużo mówić – to jest bajka – podsumowuje Małgorzata Drożdżyńska.

Przywiezienie i posadzenie roślin, to dopiero początek. Najważniejsze jest by się przyjęły i zaczęły się rozwijać w nowym Egzotarium. A to może potrwać.