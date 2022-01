Egzaminy zawodowe w Technikum nr 6 w Sosnowcu - uczniowie podchodzą do części teoretycznej. Zobacz ZDJĘCIA

Egzamin zawodowy w Technikum nr 6 w Sosnowcu

Egzaminy zawodowe są bardzo ważne dla uczniów technikum w całym kraju. 10 stycznia, wielu uczniów w całym kraju podeszło do egzaminu praktycznego na dokumencie. Dziś, we wtorek, przed uczniami egzamin teoretyczny.

- Ponad 50 uczniów naszej szkoły podeszło 10 stycznia do egzaminu praktycznego na dokumencie. Przystąpili do niego uczniowie klas czwartych: technik elektryk oraz technik logistyk. We wtorek, odbyła się część teoretyczna egzaminu zawodowego dla uczniów. Sesja egzaminacyjna będzie trwała do 5 lutego. W tym czasie odbędą się egzaminy praktyczne z wykonaniem w zawodzie: technik elektryk, technik cyfrowych procesów graficznych i technik analityk - przekazała nam Małgorzata Regulewska, kierownik Szkolenia Praktycznego w CKZiU Technikum nr 6 w Sosnowcu.

Jak mówi Regulewska, te dwa dni, to właściwie dopiero początek egzaminu. Niektóre z zawodów, wymagają wykonania zadania praktycznego w innej formie, niż na papierze. Uczniowie do tych egzaminów będą podchodzić w różnych dniach, aż do 5 lutego.