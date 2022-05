Egzamin ósmoklasisty 2022: Matematyka. Co będzie na egzaminie? PYTANIA, ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI red

Egzamin ósmoklasisty 2022: Matematyka. We wtorek rozpoczął się jeden z ważniejszych egzaminów dla uczniów. Za nimi arkusze z języka polskiego, a już dziś, w środę 25 maja, matematyka. Co będzie na egzaminie? Są jakieś pewniaki lub przecieki? Gdy tylko będzie to możliwe, w naszej galerii zobaczycie arkusze egzaminacyjne i klucz odpowiedzi.