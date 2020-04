Dzikie wysypiska na terenie Sosnowca. MZUK zebrał już prawie 700 ton odpadów. Zdjęcia przerażają

Dane, którymi podzielił się MZUK w Sosnowcu są przerażające. W 2019 roku MZUK zebrał 520 ton odpadów zmieszanych, a w 2020 roku przez cztery miesiące zebrano ich już blisko 700 ton. Na wielu wysypiskach odpady ważą tyle co potężny samochód ciężarowy . Takimi samochodami też wyrzucane są odpady. Jak mówią pracownicy MZUK to trochę jak walka z wiatrakami.

- Najczęściej są to mało uczęszczane tereny leśne lub parkowe. To miejsca, których nie widać z ulicy. W godzinach nocnych nie są one uczęszczane przez ludzi i właśnie wtedy bezkarnie podrzucane są tam śmieci - mówi Adrian Chmielewski z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

- Z tymi śmieciami walczymy od dwóch tygodni. Do tej pory udało się nam uzbierać 170 ton, a to jeszcze nie koniec, bo udało nam się zebrać zaledwie 70 procent zgromadzonych tam odpadów. Myślę, że będzie ich około 200 ton - mówi Marcin Jakubczak z MZUK.

- Nie rozumiem, jaki sens ma wyrzucanie odpadów wielkogabarytowych do lasu, skoro można zrobić to w punkcie MPGO. Mieszkańcy Sosnowca mogą korzystać z punktu bezpłatnie - mówi Adrian Chmielewski.

Różne większe odpady, w tym wielkogabarytowe, możemy przewozić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Sosnowcu. Każdy mieszkaniec, który chce oddać odpady musi zgłosić się wcześniej do punktu telefonicznie. Zgłoszenia przyjmowane są od 7.30 do 14.30 pod numerami 31 508 61 31 lub 735 918 507. Wtedy umawiamy się na konkretny dzień i godzinę i możemy przywieźć odpady. Inaczej nie zostaniemy obsłużeni.

Nie bądźmy obojętni i reagujemy jeśli widzimy, że ktoś podrzuca śmieci to powinniśmy to zgłosić. Możemy sfotografować osobę, która nielegalnie wyrzuca śmieci np. w lesie, lub zrobić zdjęcie tablicy rejestracyjnej samochodu. Powinniśmy też szybko zadzwonić na straż miejską lub policję. W ten sposób służby zareagują natychmiastowo i będą mogli ukarać osobę, która pozbywa się śmieci w niewłaściwym miejscu.

Straż miejska sprawdza, do kogo należy teren, na którym znajdują się śmieci. Do ustalonego właściciela wysyłane są pisma o usunięcie zanieczyszczeń do 7 dni od odebrania pisma. Strażnicy sprawdzają później czy odpady zostały sprzątnięte, jeśli nie to taka osoba może zostać ukarana. Obowiązuje wtedy ustawa o porządku i czystości w gminach.

W 2019 roku za zanieczyszczanie miejsc publicznych wystawiono 188 mandatów, 5 pouczeń oraz 3 postępowania o wniosek ukarania do sądu. W tym roku strażnicy miejscy złożyli 2 wnioski o ukarania do sądu, a także wystawili 33 mandaty.

MZUK w Sosnowcu sprząta tylko tereny należące do gminy

Pracownicy MZUK podkreślają, że przyjmują każde zgłoszenie, jednak nie wszystkimi dzikimi wysypiskami mogą się zająć.

- My sprzątamy tylko miejsca, która należą do gminy Sosnowiec. Mieszkańcy często mają do nas pretensje, że zgłaszali problem, a nadal nie jest posprzątane. Często okazuje się, że teren należy do kogoś prywatnego lub innego podmiotu. W Sosnowcu mamy sporo terenów SRK, PKP czy Lasów Państwowych. Zanim przystąpimy do sprzątania, musimy sprawdzić czy działki należą do miasta - mówi Adrian Chmielewski

MZUK podkreśla, że nawet jeśli działka nie należy do miasta, to temat jest poruszany dalej. Do właścicieli wysyłane są pisma, a jeśli trudno jest go ustalić, to sprawa kierowana jest do straży miejskiej.

- Przekazujemy pisma z prośbą o interwencję. Duże spółki różnie na nie reagują, ale na to nie mamy już wpływu - informuje nas MZUK.