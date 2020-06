Dzień Dziecka w Sosnowcu. Na najmłodszych czeka sporo atrakcji

Świetna akcja rozpoczęła się w Sosnowcu już 30 maja. Dzieci mają do dyspozycji chodniki w alejkach parków na terenie miasta. Ich zadaniem jest narysowanie kredami na chodniku swoich marzeń. Następnie musimy zrobić zdjęcie tego dzieła i przesłać na e-mail: obywatelski@um.sosnowiec.pl do 5 czerwca.

Nasze pociechy mogą rysować w wielu miejscach:

Park im. Kuronia w Kazimierzu (Kazimierz Górniczy)

Park Środula (Górka Środulska)

Park Sielecki (Sielec)

Skwer Narutowicza/Klimontowska (Sielec)

„Park z Kamieniem” (Milowice)

Park Dietla (Pogoń)

Skwer „Inki” (Pogoń)

Park Kępa (Zagórze)

Plac Papieski (Klimontów)

Park im. Wandy Malczewskiej (Klimontów)

Park Szybowa/Dybowskiego (Niwka)

Skwer przy ul. Białej Przemszy (Bór)

Stawiki (Stary Sosnowiec)

Skwer „Zorza” (Porąbka)

Kalinowa - skwer koło kościoła (Dańdówka)

Park im. Włodzimierza Mazura (Juliusz)

Skwer ul. Krakowska koło placu zabaw (Maczki)

Uczestnicy będą podzieleni na cztery kategorie: do 6 lat, od 7 do 10 lat, od 11 do 14 lat oraz od 15 do 17 lat. Najlepsze prace zostaną nagrodzone hulajnogami oraz gadżetami miejskimi.