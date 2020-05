Dzieci wróciły do szkół podstawowych Sosnowcu. Do szkoły nie przyszło ich dużo

Dzieci wróciły do szkół w Sosnowcu. Nie przyszło ich dużo

Po kilku miesięcznej przerwie szkoły zostały ponownie otwarte dla dzieci. Do placówek mogą wrócić jedynie dzieci uczące się w klasach I-III. Jednak nie prowadzone są zwykłe lekcje, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Od dziś ósmoklasiści oraz maturzyści, których czekają w tym roku egzaminy, mogą umówić się także z nauczycielami na indywidualne konsultacje w szkołach.

Jak się okazało, młodzi sosnowiczanie nielicznie wrócili do swoich szkół, tak jak to było w przypadku powrotu do przedszkoli oraz żłobków na terenie miasta.

- Mając w pamięci deklaracje rodziców, a stan rzeczywisty w przedszkolach spodziewaliśmy się, że w szkołach również faktyczna liczba uczniów będzie niższa niż deklarowana przez rodziców – wyjaśnia Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta Sosnowca.

W Sosnowcu do klas I-III chodzi 4294 uczniów. Jedynie rodzice 301 uczniów zdeklarowali chęć wysłania swoich dzieci z powrotem do szkoły. Jednak w poniedziałek 25 maja w szkołach podstawowych pojawiło się tylko 76 uczniów. Uczniowie ósmych klas nie są raczej obecni zainteresowani udziałem w konsultacjach przed egzaminami. W Sosnowcu mamy 1421 uczniów klas ósmych, a chęć udziału w konsultacjach wyraziło tylko 103 z nich.