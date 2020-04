Dyżury wakacyjne w sonowieckich przedszkolach. Zmieniły się terminy rekrutacji

Na dyżur wakacyjny mogą zostać przyjęte dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym. Przedszkola działają cały rok, choć w niektórych wyznaczone są przerwy. W takim przypadku przedszkole dyżurujące zapewni opiekę nad dzieckiem, gdy jego przedszkole będzie zamknięte.

Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od 8 czerwca do 15 czerwca. Lista dzieci, które zakwalifikowały się na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w poszczególnych placówkach 18 czerwca o godz. 15.

Co ważne, to rodzic decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze dziecko. Jednak pierwszeństwo zapisy mają te dzieci, które w trakcie roku szkolnego są pod opieką dyżurującego przedszkola. Kolejne są dopiero dzieci z innych przedszkoli.

Jak podają urzędnicy, gdy ilość dzieci będzie większa, niż liczba miejsc w danej placówce, pod uwagę będą brane preferencje: