Dwa kajmany okularowe nowymi domownikami Egzotarium w Sosnowcu! Zobacz zdjęcia

Nowi domownicy Egzotarium w Sosnowcu

Ogród Botaniczno-Zoologiczny CEE Egzotarium w Sosnowcu pochwalił się dwoma nowymi domownikami. 5 czerwca do Egzotarium trafiły dwa kajmany okularowe. Zwierzęta mają blisko 1,5 metra. Gady trafiły do sosnowieckiej placówki z wrocławskiego ZOO. Kajman okularowy żyje do 30 lat. Samiec osiąga 2,5 metra, a samice 1,8 metra.

To bardzo ważny moment dla naszego Ogródu Botaniczno-Zoologiczny CEE Egzotarium w Sosnowcu. Od środy pracownicy będą się opiekowali kolejnymi dwoma kajmanami. Oba mają niemal 1,5 metra i spotkacie je w największym akwarium — mówił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

