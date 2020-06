Drzewo Roku będzie z Sosnowca? Smutni Bracia czekają na wasze głosy

- To zgłoszenie było kontynuacją, bo do konkursu podchodzę już trzeci raz. Wcześniej zgłaszałem dwa inne drzewa: platan klonolistny oraz wiąz szypułkowy z ul. Kopalnianej, które również zgłosiłem w tym roku. Tylko bukom udało się dostać do finału przez ich unikatowy charakter - powiedział Przemysław Bartos, twórca strony i bloga Przyroda dla Sosnowca.

- Te dwa drzewa to pomniki przyrody, są parą. Można więc mówić, że to są bracia. Cmentarz znajduje się przy ulicy Smutnej, to wykorzystałem to połączenie. Kwestia miejsca, w którym się znajdują drzewa jest wyjątkowa - tłumaczy założyciel bloga Przyroda dla Sosnowca.

Wielu mieszkańcom Sosnowca nazwa Smutni Bracia będzie niewiele mówiła. Powstała ona po to, by drzewa mogły wziąć udział w konkursie.

Jak wskazuje pan Przemysław na ich wyjątkowość składa się kilka elementów. Pierwszy z nich to pokrój, który wskazuje też miejsce, w którym się znajdują - cmentarz. Ponadto Smutni Bracia z Sosnowca przypominają wyglądem wierzbę. Drugi element to różnorodność gatunkowa w przestrzeni miejskiej. Trzecim jest łącznie sfery sacrum i profanum.

- Warunki siedliskowe w nekropoliach są dla tych drzew niekorzystne, ciężko jest więc, by osiągnęły takie rozmiary. Buki mają około 200 lat, to imponujący wiek - mówi Przemysław Bartos.

To jurorzy klubu Gaja decydowali, które drzewa wejdą w skład finałowej 16. Samych zgłoszeń do konkursu było ponad 80. Głos może oddać każdy. Z jednego adresu mailowego możemy oddać jeden głos. Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę oraz dyplom, który również trafi do przedstawiciela samorządu. Głosować możemy po wejściu na stronę: drzeworoku.pl

- Przede wszystkim nagroda to kwestia nobilitacji. Pokazanie, że w przestrzeni miejskiej dana gmina czy starostwo dba o zieleń. To proedukacyjne działanie jest podstawą tego konkursu. Nagroda jest dodatkiem - wyjaśnia Przemysław Bartos.

Jeżeli któreś z drzew wygra konkurs stanie się kandydatem do konkursu na Drzewo Europejskie.

Piękne buki mogą zwrócić uwagę Polaków na przyrodę w Sosnowcu.

- W mieście są dzielnice, w których szczególnie dba się o zieleń, w innych jest ona spychana na boczny tor m.in. ze względu na silną presję inwestycyjną. Wiadomo, że czasem ciężko jest to pogodzić. Różnice polegają także w tym, że w różnych latach różne firmy były wybierane do pielęgnacji zieleni, to też kwestia doboru odpowiednich pracowników. Myślę, że Sosnowiec się tego powoli uczy, ale jeszcze daleka droga do ideału - mówi Przemysław Bartos - Sama kwestia zgłoszenia drzewa do konkursu to próba zwrócenia uwagi, że o zieleń w naszej przestrzeni trzeba dbać i jest o co dbać. Trzeba postarać się o to, aby przy różnych inwestycjach możliwe było zostawienie jak najwięcej terenów zielonych i drzew. Im więcej zieleni tym lepiej dla nas, a jesienią pomoże to ograniczyć smog w mieście - dodaje.

Obecnie Smutni Bracia z Sosnowca zajmują czwarte miejsce. Głosowanie trwa do 30 czerwca.