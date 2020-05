Dozowniki do dezynfekcji rąk staną we wszystkich przedszkolach i żłobkach w Sosnowcu. Otwarcie zaplanowano na 13 maja

Żłobki i przedszkola miejskie czynne w Sosnowcu od 13 maja

Sosnowiec postanowił otworzyć żłobki miejskie i miejskie przedszkola od 13 maja. Placówki będą działały w ograniczonym zakresie i będzie mogło przebywać w nich mniej dzieci niż normalnie. Jak informował prezydent Arkadiusz Chęciński otwarte zostaną placówki dla 15-20 procent dzieci.

Władze Sosnowca postanowiły pójść również o krok dalej i zakupiły do każdego żłobka i przedszkola miejskiego specjalne urządzenia do dezynfekcji rąk. Automaty dotarły do Sosnowca w poniedziałek 11 maja i mają trafić do placówek jeszcze przed ich oficjalnym otwarciem. Jak podkreślają urzędnicy, urządzenia są bardzo proste w obsłudze i utrzymaniu.

- Wystarczy wsunąć ręce jak pod popularne w punktach gastronomicznych suszarki do rąk, a znajdujący się w automacie czujnik ruchu spryska ręce płynem do dezynfekcji – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.