Dopiero aukcja elektroniczna pozwoli wybrać miastu wykonawcę osiedla na Traugutta w Sosnowcu

Przypomnijmy. Chodzi o inwestycję miejską - budowę czterech bloków mieszkalnych przy ulicy Traugutta w Sosnowcu. Inwestycję przy ulicy Traugutta planowano już od kilku lat. W sumie mają tam stanąć cztery, czteropiętrowe bloki (budynki będą pięciokondygnacyjne). Cale osiedle to 96 mieszkań o różnej powierzchni. Inwestorem jest Miejski Zakład Zasobów lokalowych, którego w procedurze przetargowej reprezentuje gmina. Nowe budynki zaprojektowała pracownia architektoniczna MIZAWA z Sosnowca.

- Liczymy na to, że po aukcji oferty firm jeszcze spadną - dodaje.

- W pierwszym etapie procedury przetargowej oferenci robią wszystko, by spełnić wymogi formalne, by nie zostać wykluczonym z przetargu. Podczas aukcji elektronicznej mają możliwość przedstawienia oferty, za którą faktycznie mogą wykonać inwestycję - mówi Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Plac zabaw, ławeczki i fotowoltaika

Inwestycja obejmuje cztery budynki mieszkalne, wielorodzinne, pięciokondygnacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu. Będzie tu plac zabaw, ławeczki, zieleń. Na parterze przewidziano mieszkania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych lub starszych, tzw. mieszkania senioralne. Ze względu na skomplikowane warunki gruntowe (uskok tektoniczny) zrezygnowano z parkingów podziemnych na rzecz garaży w przyziemiach budynków. Zaplanowano też elementy ekologiczne, jakim będzie montaż na dachach instalacji fotowoltaicznej. Zapewni ona praktycznie darmową energię elektryczną zasilającą tzw. części wspólne budynków. Całe osiedle zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano specjalne podjazdy do budynków, specjalne rampy i duże windy oraz strefę rekreacji dla mieszkańców.