Decathlon kusi promocją. Rzeczy na zimę możesz kupić taniej nawet o 70 procent! Sprawdź, co i ile kosztuje

Wielka wyprzedaż w Decathlonie - obniżka cen nawet do 70 procent!

Odzież termoaktywna, kurtki narciarskie, buty, narty, czapki, gogle narciarskie i snowboardowe, czołówki i wiele innych produktów w promocyjnych cenach można teraz kupić w Decathlonie. Obniżki sięgają nawet 70 procent! Ceny kuszą i klientów nie brakuje. Może coś dla siebie wypatrzysz i załapiesz się na promocję? Pospiesz się!

Ponad 2000 produktów w okazyjnych cenach znajdziesz na stronie internetowej Decathlonu w zakładce „Koniec serii".

Kurtka narciarska męska Wedze 180 kosztuje 64,99 zł zamiast 179,99 zł, damska Wedze 580 z kolei 219,99 zł zamiast 449,99 zł. Skarpety narciarskie dziecięce to teraz koszt 19,99 zł, a nie 39,99 zł, natomiast kask narciarski dla dzieci Wedze H-KID 500 kupimy za 49,99 zł, a nie za 99,99 zł. Co jeszcze można kupić w promocyjnej cenie i jaki to koszt? Sprawdź!