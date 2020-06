Czy dwuletni Kacperek z Sosnowca został pobity przez rodziców zastępczych? Jego matka usłyszała zarzuty od prokuratury, ale jest na wolności

O 2-letnim Kacperku z Sosnowca, który trafił do szpitala ze śladami pobicia, zrobili reportaż dziennikarze Uwaga! TVN. Dziecko przebywało pod opieką rodziny zastępczej. W grudniu 2019 roku chłopiec trafił do szpitala.

Dziennikarze Uwagi informowali, że w tej rodzinie zastępczej przebywało więcej dzieci. Trafiła do niej także mała Vanesska. Dwumiesięczna dziewczynka zmarła, gdy była pod opieką rodziny K. Reporterzy dotarli także do innej kobiety, której dziecko również znajdowało się kiedyś pod opieką tej rodziny zastępczej.

- Za każdym razem, gdy córka przychodziła na spotkania, była apatyczna, ospała, wycofana. Na nadgarstkach oraz w okolicy szyi i uszu miała rany. To wyglądało jak otarcia od wiązania. Po spotkaniach dzwoniłam do fundacji, która mnie wspierała. Zasugerowano mi, żeby tego nie ruszać, bo to może utrudnić powrót dziecka do mnie – opowiadała w reportażu Uwaga! TVN pani Anna, matka jednego z dzieci, które były w rodzinie zastępczej K.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z prokuraturą, pozwólmy jej pracować, z naszej strony jest pełna współpraca. Do takiego zdarzenia nie powinno dojść i wszystkim zależy na rzetelnym wyjaśnieniu sprawy – podkreśla Marek Kopczacki, rzecznik MOPS Sosnowiec. - Rozmawiamy o dzieciach, które już przeszyły w swym życiu traumatyczne chwile, dlatego należy zrobić wszystko, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Dlatego też do momentu rozstrzygnięcia sprawy w pierwszej instancji sądu nie mogę udzielać informacji o tej rodzinie oraz komentować zarzutów. Może okazać się, że ta cała sytuacja mogła być wypadkiem. Śledztwo jest w toku – powiedział Marek Kopczacki, rzecznik MOPS Sosnowiec.

Zaznacza przy tym, że sosnowiecki MOPS szanuje decyzję rodziców biologicznych Kacperka, którzy w tym przypadku nie wyrazili zgody, aby mówić o ich dziecku.

- Obowiązuje nas też tajemnicza służbowa i nie możemy udzielać informacji o rodzinach zastępczych oraz biologicznych – dodaje Kopczacki.

Potwierdza natomiast, że 2-miesięcznej Vanesska, która była pod opieką tej samej rodziny zastępczej, co Kacperek, zmarła.



- Niestety doszło do takiej śmierci. Jednak w materiale (Uwaga! TVN - przyp. red.) nie zostało podane, że była to tzw. śmierć łóżeczkowa. To dziecko było skrajnym wcześniakiem. Prokuratura bardzo dokładnie zbadała wtedy tę śmierć i stwierdziła, że dziecko umarło z przyczyn naturalnych. Jednak materiał przedstawiał to w taki sposób, jakby mogło zostać popełnione tutaj morderstwo – mówi Marek Kopczacki.



Marek Kopczacki odnosi się także do informacji z materiału Uwaga! TVN, że chłopiec był niedożywiony. - Mam wyniki badań z grudnia, dwa tygodnie przed tym wypadkiem. Pediatra nie stwierdził, że dziecko było bite czy głodzone – wyjaśnia rzecznik MOPS.