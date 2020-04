Czeka nas remont odcinka Gwiezdnej w Sosnowcu. Chce go wyremontować aż 12 firm

Remont ulicy Gwiezdnej w Sosnowcu

Mieszkańcy Zagórza z pewnością ucieszą się z tych wieści. Ruszył kolejny etap zbliżający nas do remontu ulicy Gwiezdnej w Sosnowcu. Otwarto oferty złożone przez firmy zainteresowanych remontem. Chętnych na niego było naprawdę sporo, bo aż... 12 firm.

Najważniejszy odcinek ulicy Gwiezdnej w Zagórzu już wkrótce może zostać naprawiony. We wtorek, 17 kwietnia, Miejski Zakład Usług Komunalnych otworzył oferty firm na remont ponad półkilometrowego odcinka ulicy.

- Na ten remont przeznaczyliśmy około pół miliona złotych. A oferty opiewają od 367 tysięcy do 643 tysięcy. Bardzo nas to cieszy i cieszy nas zainteresowanie. Mamy aż 12 ofert do tak w sumie nie dużego przetargu, ale bardzo ważnego dla mieszkańców Zagórza. To pokazuje, że firmy budowlane niemal rwą się do pracy. Stąd będziemy ogłaszać w najbliższym czasie kolejne przetargi, tak aby skorzystać z tej luki na rynku i podpisać jak najwięcej umów - mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.