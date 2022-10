Cudowne psiaki czekają na adopcję w schronisku w Sosnowcu. Spójrzcie na te smutne mordki! Każdy może pomóc

Te cudowne psiaki czekają na adopcję w schronisku w Sosnowcu - ZDJĘCIA

We wtorek, 4 października, obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. W związku z tym postanowiliśmy odwiedzić schronisko dla zwierząt Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sosnowcu, znajdujące się przy ulicy Baczyńskiego. Mieszkają w nim pieski oczekujące na prawdziwy dom, w którym zostaną obdarzone bezinteresowną miłością i opieką. Wystarczy spojrzeć na te kochane mordki, a myśl o adopcji przychodzi sama! Co trzeba wiedzieć przed przygarnięciem czworonoga do domu?

