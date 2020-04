Cudowna akcja fotografów rodzinnych. Zaśpiewali Imagine Johna Lennona. Wśród uczestników projektu fotografki z Sosnowca

- Staż pracy nie miał tutaj znaczenia, każdy więc mógł wziąć udział w naszym projekcie. Osobno nagrywaliśmy głos, a osobno obraz. To też było wyzwaniem, a szczególnie dla organizatorów, którzy musieli zebrać dźwięk i obraz od tylu osób i połączyć to w całość. Wyszło świetnie - opowiada Marcelina Bit.

Koronawirus potężnie uderzył w branżę fotografów rodzinnych. Pani Marcelina Bit pracuje głównie z noworodkami (dziećmi do 14 dnia po urodzeniu), więc tym bardziej kontakt w czasie pandemii nie jest możliwy.

- Nie ukrywam, że jest trudno. Od miesiąca siedzę z dziećmi w domu. Do studia zaglądam od czasu do czasu. Cały czas tkwię w gotowości, kiedy będę mogła wrócić do pracy. Na szczęście miałam jeszcze niektóre sesje nieobrobione, więc to nimi mogłam się zająć. Choć już od dwóch tygodni jestem na bieżąco z wszystkimi materiałami - mówi Marcelina Bit.

Miejmy nadzieję, że sytuacja w Polsce zacznie się powoli stabilizować, a nasz rząd podejmie odpowiednie kroki, by różni przedsiębiorcy mogli ponownie pracować w swoich pracowniach i firmach.